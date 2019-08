Exclusief voor abonnees Pornoacteurs 'in actie' betrapt op Kamping Kitsch 26 augustus 2019

00u00 0

Op Kamping Kitsch Club in Kortrijk, het grootste marginale verkleedfeest van België, zijn zaterdag twee pornoacteurs op heterdaad betrapt terwijl ze backstage een film aan het opnemen waren. De politie stelde een pv op tegen de man en vrouw wegens openbare zedenschennis. Er liepen ook twee meldingen binnen van aanranding van de eerbaarheid. Eén vrouw werd door een man in de billen geknepen, maar kon de dader op foto vastleggen. "Zo konden we hem makkelijk identificeren", aldus de politie. De tweede melding ging over een man die probeerde om kleding van een vrouw naar beneden te trekken om een foto van haar borsten te nemen. Ook hij werd gevat.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis