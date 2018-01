Porno op 'kindvriendelijke' apps 00u00 0

In verschillende kindvriendelijke applicaties in de Play Store van Google is gisteren geïnfecteerde software aangetroffen, die ervoor zorgde dat kinderen in aanraking kwamen met pornografisch materiaal. Na klachten van ongeruste ouders ontdekte Google de besmetting in een 60-tal applicaties. Volgens een Britse technologiesite kloeg een vader bij Google dat zijn vierjarige zoon blootgesteld werd aan "een reeks vunzige hardcore pornofoto's". Het ging om apps zoals 'Drawing Lessons Lego Star Wars' en 'Fidget spinner for Minecraft'. Daarnaast werden ook gegevens gestolen van smartphonegebruikers. De malware werd meteen verwijderd van de betrokken apps, maar die werden intussen al miljoenen keren gedownload.