Porno-actrice dient klacht in tegen Trump 02 mei 2018

Porno-actrice Stormy Daniels heeft bij een federale rechtbank in New York een nieuwe klacht ingediend tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Dit keer gaat het om laster. Daniels, haar echte naam is Stephanie Clifford, zegt dat zij in 2006 en 2007 een affaire met Trump heeft gehad, dus voor hij president was. Nadien werd ze bedreigd door een onbekende man, die zei dat ze beter kon zwijgen over de affaire. Eerder deze maand verspreidde Daniels een robotfoto van de man. In een tweet liet Trump zich daar laatdunkend over uit. Daniels heeft de president nu vanwege die tweet aangeklaagd voor laster. Ze meent, gezien Trump op Twitter 50 miljoen volgers heeft, meer dan 62.000 euro schade te hebben geleden.

