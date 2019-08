Exclusief voor abonnees Pornhub trekt milieukaart met 'vuilste porno ooit' 29 augustus 2019

De bekende pornosite Pornhub springt op de kar van de klimaatbezorgdheid met 'Dirtiest Porn Ever', een filmpje waarin een koppel seks heeft op een strand dat vol rotzooi ligt. Voor elke keer dat de video wordt bekeken, schenkt het pornobedrijf geld aan Ocean Polymers, een ngo die plastic opruimt in de oceanen. De campagne is onderdeel van het Pornhub Cares-initiatief, waarmee de pornosite eerder dit jaar al de aandacht vestigde op de wereldwijd bedreigde bijenpopulaties ('BeeSexual').