Populariteit van bedrijfswagen stagneert voor het eerst 17 januari 2019

19,6 procent van de bedienden in ons land reed in 2018 met een wagen van het werk. Dat is amper 0,1 procent meer dan in 2017. Daarmee lijkt het belang van de bedrijfswagen voor het eerst te stagneren. De vorige jaren had de mobiliteitsbarometer van Acerta telkens een duidelijke stijging aangegeven. Volgens Dirk Wijns van Acerta heeft de stagnering te maken met de economische groei: meer bedienden met een uitvoerende taak die niet in aanmerking komen voor een firmawagen, gingen aan de slag. "Daarnaast blijkt de firmawagen niet noodzakelijk meer hét te bekomen voordeel in een onderhandeling over loon- en arbeidsvoorwaarden", zegt Wijns.

