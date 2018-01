Populaire Ini Massez verlaat 'Familie' 00u00 0

Er lijkt een leegloop aan de gang bij 'Familie'. Ook Ini Massez, die Viv speelt, verlaat de soap. De actrice heeft haar allerlaatste scène al ingeblikt. VTM bevestigt het vertrek, maar wil niet ingaan op de reden of de manier waarop ze uit de reeks verdwijnt. Opmerkelijk, want Viv is een erg geliefd personage en momenteel nog steeds in de running om het nieuwe lief van Benny (Govert Deploige) te worden. Vlak voor de jaarwisseling stierf Wim (David Michiels) en nam de kijker ook afscheid van Ward (Wim Danckaert), het lief van Hanne (Margot Hallemans). Deze week pakken huisarts Leen (Catherine Kools) en Faroud (Begir Memeti) hun koffers, want met hun zoontje Arthur vertrekken ze naar Afrika. De cast van 'Familie' wordt binnenkort wel versterkt met een nieuw gezicht. Vanaf 16 januari vervangt Felix Jamaels Jens Gruyaert als Jelle. Die verblijft op dit moment bij zijn ouders in Amerika. Als hij terugkeert, wil dat wellicht zeggen dat Bart Van den Bossche (Chris Van Tongelen) en Trudy (Silvia Claes) ook hun rentree maken. (HL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN