Populaire Facebook-quizjes gooien uw data op straat 29 juni 2018

De gegevens van miljoenen Facebookgebruikers hebben een tijd lang voor het oprapen gelegen door een datalek in een populaire Facebookapp. Dat ontdekte ethisch hacker Inti De Ceukelaire, meldt VRT. Het probleem lag bij de app Nametests, die korte quizjes maakt als 'Wat zeggen jouw ogen over je karakter?' of 'Wat is jouw Japanse naam?' Maandelijks doen zo'n 120 miljoen mensen de quizjes. Wie nadien naar een andere site surfte, was kwetsbaar. "Ontwikkelaars van die andere site konden dan jouw gegevens bemachtigen", aldus De Ceukelaire, die alles aan Facebook meldde. In ruil gaf het bedrijf op zijn vraag 8.000 dollar aan een goed doel. Volgens Facebook is het lek nu van de baan.