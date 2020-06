Exclusief voor abonnees Pootjebaden is niet hetzelfde als zwemmen, toch? 25 juni 2020

Officieel geldt er aan zee nog tot zaterdag een zwemverbod omdat de kustredders pas dan weer op post zijn, maar dat was buiten de tropische temperaturen gerekend. In Oostende daagden een pak dagjestoeristen op die na een poos verkoeling zochten in zee. Het begon nog aarzelend met de voetjes in het water (links), maar niet veel later stonden de meesten al tot boven hun knieën in de golven. Een paar waaghalzen doken ondanks het verbod nog dieper de zee in. Ook elders in het land konden velen niet aan het frisse water weerstaan. Aan het Donkmeer in Berlare (boven) sprongen enkele waterratten vrolijk in het rond. (MAC)

