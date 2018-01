Pootjebaden en touwtrekken voor Buffalo's 00u00 0

Na de trainingsessie zondagochtend trokken de Buffalo's in de late namiddag naar het strand voor wat teambuilding. Net als bij Anderlecht vormden de spelers kruiwagens, maar nadien koos Yves Vanderhaeghe voor nog wat anders. De spelers gingen in team touwtrekken, en ook de technische staf deed mee. Vanderhaeghe, Thijs en co verkochten hun huid alvast duur. Na nog wat worstelpartijtjes gingen onder anderen Dejaegere en Thoelen nog even het water in (foto linksboven).

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee