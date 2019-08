Exclusief voor abonnees Poolse redders proberen duo te bevrijden dat al drie dagen in grot zit 20 augustus 2019

In Polen zijn de grote middelen ingezet om een duo speleologen te redden, dat al sinds zaterdag vastzit in de grootste en diepste grot van het land. Ruim 20 reddingswerkers proberen de twee uit de Wielka Śniezna-grot in het noordelijke Tatra-gebergte te halen. De speleologen zijn ingesloten doordat een deel van de grot is volgelopen met regenwater. Er is reden tot ongerustheid: binnen is het slechts een graad of 4 en is de luchtvochtigheid hoog, waardoor onderkoeling dreigt. "Het is extreem moeilijk om de speleologen te bereiken, ook al weten we waar ze zich bevinden", aldus het hoofd van de reddingsdienst. Het team bereidt zich voor op een operatie die "dagen, zo niet weken", kan duren. Het ziet er zelfs naar uit dat explosieven nodig zullen zijn om de twee te bereiken.

