Poolse premier choqueert: "Ook Joodse daders bij Holocaust" 19 februari 2018

De Poolse premier Mateusz Morawiecki wordt door Israël beschuldigd van antisemitisme. Morawiecki kreeg tijdens een persconferentie in het Duitse München een vraag over de nieuwe Poolse Holocaustwet, waardoor het strafbaar is om Polen of de Poolse staat verantwoordelijk te houden voor misdaden die nazi's in het land hebben begaan. Een Israëlische journalist vroeg of het dan ook strafbaar zou zijn om te zeggen dat er Poolse collaborateurs waren tijdens WO II. "Het is ontzettend belangrijk om te begrijpen dat dit niet strafbaar zal zijn. Men kan niet worden vervolgd als je stelt dat er Poolse daders van de Holocaust zijn", aldus Morawiecki. Maar hij voegde eraan toe: "Zoals er ook Joodse daders zijn, zoals er ook Russische daders zijn en Oekraïners. Niet alleen Duitsers zijn verantwoordelijk."

HLN