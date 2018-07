Poolse bondscoach weg na debacle 04 juli 2018

Polen gaat na het teleurstellend verlopen WK op zoek naar een nieuwe bondscoach. Adam Nawalka ziet zijn aflopende contract niet verlengd. "We slaan een nieuwe weg in met de nationale ploeg", zei bondsvoorzitter Zbigniew Boniek in Warschau, waar hij samen met Nawalka uitleg gaf. De zestigjarige Nawalka, die zelf 34 interlands speelde voor Polen, had de nationale ploeg sinds 2013 onder zijn hoede. (BF)