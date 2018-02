Poolse bond beraadslaagt over Heynen 07 februari 2018

Het is de bedoeling dat de Poolse volleybalbond vandaag zijn nieuwe bondscoach bij de mannen voorstelt. Gisteren kregen de drie kandidaten de kans om hun visie toe te lichten. Vital Heynen (48) blijft met stip genoteerd, in concurrentie met de twee Poolse tegenkandidaten en ex-internationals Piotr Gruszka (40) en Andrzej Kowal (46). Heynen combineert vandaag nog de functie van bondscoach bij de Red Dragons met de coaching bij de Duitse competitieleider Friedrichshafen. Gruszka (ex-Katowice) is de huidige assistent-bondscoach van Polen en Kowal is de nummer één bij de Poolse topclub Rzeszow. Vooral laatstgenoemde zou de grootste concurrent zijn voor Vital Heynen, die door de Polen wordt gegeerd maar ook een voorwaarde kreeg opgelegd: hij moet zelf de opstapclausule van zijn contract met de Red Dragons tot 2020 betalen. In Polen wacht Heynen als voltijds bondscoach een lucratief contract.

HLN