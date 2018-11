Pooier krijgt 7 jaar cel en moet 10 jaar wegblijven uit Antwerpen 08 november 2018

Een 34-jarige Roemeen, de spilfiguur van een organisatie die zes Roemeense vrouwen had uitgebuit als prostituee, is veroordeeld tot zeven jaar cel en 144.000 euro boete. Dat heeft de correctionele rechtbank van Antwerpen beslist. Ionut S. mag ook tien jaar niet meer in Antwerpen komen. Vier medebeklaagden kregen celstraffen tot vier jaar en boetes tot 40.000 euro.

