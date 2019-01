Pond blijft stabiel 17 januari 2019

Het weggestemde brexit-akkoord heeft nauwelijks een impact gehad op de financiële markten. De beurs van Londen verloor een halve procent, maar de andere Europese beurzen eindigden in de plus. Op de valutamarkten was er evenmin veel animo. Het Britse pond bleef zo goed als stabiel tegenover de euro.