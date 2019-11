Exclusief voor abonnees Pompoenen uit eigen tuin kunnen giftig zijn 04 november 2019

Een pompoen uit eigen tuin gebruiken om soep van te maken? Daar moet je goed mee opletten. Het Antigifcentrum waarschuwt dat elk jaar 30 tot 50 meldingen binnenkomen van mensen die ernstig ziek zijn na het eten van giftige pompoenen. Hun klachten zijn uiteenlopend. Hevige buikpijn, braken, bloederige diarree, duizeligheid, hartkloppingen, veel speeksel in de mond. Vaak blijkt dat ze een sierpompoen hebben gegeten, of een pompoen uit eigen tuin waarvan ze dachten dat die eetbaar was, maar die door kruisbestuiving een giftige stof van een sierpompoen bevatte.

