Pompiers lezen op Wikipedia dat Vlooyberghtoren in brand staat MONUMENT UIT 'CALLBOYS' VERNIELD DOOR VANDALEN Philippe Ghysens

02 juli 2018

05u00 0 De Krant De Vlooybergtoren in Tielt-Winge, die bekend werd door de serie 'Callboys', is zaterdag verwoest door een brand. Vandalen gebruikten daarvoor hooi en een brandversneller. Opmerkelijk: nog voor de pompiers uitrukten, lazen ze op Wikipedia dat de toren die avond in lichterlaaie stond.

Zaterdagochtend rond halftwee hoorden omwonenden een knal aan de Vlooybergtoren. De brandweer haastte zich ter plaatse, maar om goed voorbereid te zijn, raadpleegde ze nog snel de Wikipedia-pagina over het monument. Daar stond tot hun verbazing al dat de toren die avond in brand gestaan had. Een kwartier later werd die info weer offline gehaald. Dat wordt onderzocht, omdat op dat moment enkel de daders konden weten wat er gebeurd was. De politie trekt intussen tientallen tips na. Feit is dat de daders hooi en een brandversneller hebben gebruikt. Die vloeistof is naar beneden gelopen en heeft gassen opgehoopt, wat een ontploffing heeft veroorzaakt. Verscheidene platen van de buitenbekleding vlogen tot in de naburige velden.

Twee maal geluk

