Exclusief voor abonnees Pompende Boris Johnson voelt zich "beter dan ooit" 29 juni 2020

Eén seconde zou je denken dat Boris Johnson onwel is geworden, maar neen: de Britse premier is bezig aan een push-up, in kostuum en al. Daarmee wou hij op zijn 56, als jonge vader, afgelopen weekend tonen dat hij zich "beter voelt dan ooit", ook al kroop hij begin april door het oog van de naald na een besmetting met Covid-19. "I'm as fit as a butcher's dog now", verklaarde hij: zo fit als een goed doorvoede slagershond, dus. "Dit land moet vooruit bewegen." Ter illustratie bewoog Johnson zich naar het tapijt van Downing Street en weer terug. "I am full of beans", klonk het daarbij - "vol energie". Engelser wordt het niet. (NV)