Pommeline en Fabrizio oefenen nu al hun huwelijksreis 11 januari 2019

00u00 0

Cocktails, lekker eten en parelwitte stranden, dat is de laatste dagen alles wat er te zien is op de Instagram-accounts van 'Temptation'-gezichten Pommeline en Fabrizio. De twee zijn met vakantie op de Dominicaanse Republiek, waar ze onder andere gingen snorkelen, een helikoptervlucht maakten en met een boot gingen varen. Later dit jaar stapt 'Pommelizio' echter op een ander bootje. Het huwelijksbootje. "We hebben een trouwdatum op het oog", zei Pommeline eerder. "2 mei. Ideaal, want dat is mijn verjaardag!" (MVO)

HLN