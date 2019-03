Pommeline en Fabrizio kiezen tattoos voor elkaar 13 maart 2019

00u00 0

Zondag start op MTV de Benelux-versie van 'Just Tattoo of Us', een realityshow waarin twee mensen een tatoeage voor elkaar ontwerpen die dan geplaatst wordt zonder dat de ander het mag zien. Eén van de deelnemende duo's is 'Temptation'-koppel Pommeline en Fabrizio. De twee zijn tattooliefhebbers pur sang en baten bovendien ook hun eigen tattoozaak uit. En dat is waarschijnlijk niet het enige programma waarin Pommelizio te zien zal zijn. Eerder deze week deden er geruchten de ronde dat de twee zullen deelnemen aan 'Temptation Island VIPS'. Niet als verleiders deze keer, maar als koppel.