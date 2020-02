Exclusief voor abonnees Polsstokspringster Fanny Smets stelt BR scherper 17 februari 2020

Persoonlijke records genoeg gisteren op het BK indoor, maar Belgische records, die waren dan weer op één vinger te tellen, op die van Fanny Smets. De 33-jarige polsstokspringster stelde met een sprong over 4m40 haar eigen nationale record met vier centimeter scherper. Nog belangrijker is dat ze met de Belgische titel ook punten raapt voor de olympische ranking, want het zal voor haar niet makkelijk worden om op grote internationale meetings binnen te raken. "Maar als ik blijf springen zoals vandaag, dan mag Tokio halen geen probleem zijn. Zo moét ik ook denken. Als ik nu al begin te twijfelen, stop ik er beter mee." (VH)