Exclusief voor abonnees Polsbandjes en stickers voor Lambrecht 13 augustus 2019

00u00 0

Bjorg Lambrecht rijdt mee met Lotto-Soudal in de BinckBank Tour. De beeltenis van de verongelukte renner siert voortaan de ploegwagens van het Belgische team. Met het opschrift '143EVER MATCHBOX' wordt verwezen naar zijn laatste rugnummer en bijnaam. Zijn ploegmaats dragen een zwarte polsband als eerbetoon. Daar luidt het opschrift: 'Bjorg #143, ONE TEAM'. Vandaag vindt om 11u de uitvaartplechtigheid plaats in de Sint-Willibrorduskerk in Knesselare. (DMM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis