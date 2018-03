Polsband meet of renner honger heeft 08 maart 2018

Profrenners krijgen een polsbandje dat hun prestaties 'in real time' volgt. De hartslag is één van de zaken die door het bandje gemeten worden. Alle gegevens worden direct doorgestuurd naar de ploegleider, die meteen kan ingrijpen als blijkt dat een renner te veel kracht aan het zetten is of nood heeftaan eten of drinken. Prestaties van renners worden nu ook al gemeten ,maar het verschil in dit systeem is dat alle gegevens geanalyseerd worden op het moment zélf.