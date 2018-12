Polonaise op Pukkelpop? Willy kan dat 77 WILLY SOMMERS 19 december 2018

Op zijn 66ste beleefde Willy Sommers een hoogtepunt waar veel van zijn generatiegenoten alleen maar van kunnen dromen. Zijn debuut op Pukkelpop - verzamelplaats voor al wat jong is en hip wil zijn - sloeg in als een bom. Met de hulp van Mauro, Daan en een brassband liet Sommers op zaterdag 18 augustus een hele tent de polonaise dansen. De sultan van het Vlaamse lied, zoals acteur Rik Verheye hem die dag op het podium aankondigde, hoorde honderden jonge kelen meezingen, alsof 'Zeven Anjers, Zeven Rozen', 'Als Een Leeuw In Een Kooi' en 'Laat De Zon In Je Hart' hits van vandaag waren. Het bezorgde Willy De Gieter - die met een klein hartje naar het festival in Limburg was vertrokken - kippenvel, krantenkoppen en een kick die hij in jaren niet meer had gevoeld. (SVB)

