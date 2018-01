Pollenseizoen nu al begonnen 00u00 0

Nu al niezen? Misschien is het geen verkoudheid, maar hooikoorts. Het pollenseizoen is uitzonderlijk vroeg begonnen dit jaar. Al sinds begin deze maand zijn stuifmeelkorrels van de hazelaar en de els gemeten. Doorgaans hangen die pas eind januari of begin februari in de lucht. Schuldigen zijn de katjes die vroeger dan anders zijn beginnen te groeien. In december al, waardoor nu een tiental korrels stuifmeel per kubieke meter in de lucht zweven.