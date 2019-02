Pollen maken gevreesde comeback 18 februari 2019

Met het mooie weer is ook het pollenseizoen opnieuw begonnen. Officieel was het vorig weekend al van dat, toen een eerste piek in de concentratie van stuifmeel van de els en de hazelaar werd vastgesteld. Ook afgelopen weekend veroorzaakten beide bomen nies- en hoestbuien bij wie allergisch is aan pollen. Door de lage temperatuur en neerslag in januari bleven de pechvogels er nog even van gespaard, maar het is volstrekt normaal dat het seizoen nu begint. De berk, die de meeste miserie veroorzaakt, begint zijn stuifmeelkorrels pas tussen maart en april te verspreiden. Het hooikoortsseizoen, dat aan de grassen te wijten is, begint in mei. (BHL)