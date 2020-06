Exclusief voor abonnees Politievakbonden willen staken, ook verboden protest in Leuven 09 juni 2020

Ook voor politievakbonden VSOA en NSPV is de maat vol. Zij dienden gisteren een stakingsaanzegging in, die binnen tien dagen ingaat. Ze vragen een nultolerantie tegen politiegeweld. "Tienduizend mensen zijn naar Brussel gekomen om hun punt te maken, een punt dat wij allemaal delen", zegt Carlo Medo van NSPV. "Maar niet op deze manier. Niet door winkels te vandaliseren, niet door agenten aan te vallen." Zijn collega Vincent Houssin van VSOA treedt hem bij. Hij hekelt vooral de manier waarop de risicoanalyse is gebeurd. "Die hing met haken en ogen aan elkaar. Dat hebben wij vooraf ook aangekaart. Niemand wist wat mocht en wat niet, of hoe ver hij kon of mocht gaan." Meer dan 20 winkels werden geplunderd, minstens 12 politievoertuigen werden beschadigd en 32 agenten raakten gewond. Zondag werden 239 mensen opgepakt, maar van hen is er slecht één aangehouden en ter beschikking gesteld van het parket. De anderen moeten nog geïdentificeerd worden. Ook in Leuven liep een (verboden) protest tegen racisme gisteren even uit de hand. De politie was massaal aanwezig en verrichtte acht arrestaties nadat onder meer vuilbakken en fietsen omgeduwd werden. (IBO/SRB)

