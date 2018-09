Politievakbond razend: "Staking zal maanden duren" Politievakbonden razend na overleg met Jambon over ziektekrediet Jurgen Eeckhout

06 september 2018

06u00 0 De Krant Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) ligt op ramkoers met de christelijke vakbond ACV Bijzondere Korpsen nu ambtenaren hun ziektedagen niet meer mogen opsparen. Het ACV wil daarom deze week een stakingsaanzegging indienen, die over twee weken zou ingaan. "Als het van ons afhangt, zal de staking maanden duren", zegt woordvoerder Joery Dehaes.

"We denken aan stiptheidsacties, zoals controles die extra lang duren. In het verleden hebben we ook al kruispunten geblokkeerd. We sluiten niks uit, zolang de openbare veiligheid niet in het gedrang komt. Dat garanderen we de burger."

Het is het ACV Politie menens na het overleg dat gisteren plaatsvond tussen de verschillende vakbonden en minister Jambon. Die kwam niet meer terug op zijn beslissing uit het Zomerakkoord om het ziektekrediet af te schaffen. Federale ambtenaren, en dus ook agenten, brandweerlieden en militairen, zullen hun ziektedagen niet meer kunnen opsparen. "Want da's niet rechtvaardig tegenover werknemers uit de privésector", duidt Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van Jan Jambon. "Waarom zouden mensen die niet ziek geweest zijn het jaar nadien meer vakantie kunnen nemen? Het is niet omdat je een ambtenaar bent dat je andere voordelen moet hebben dan mensen uit de privé. Dat is compleet achterhaald."

Oneigenlijk gebruik

Langdurig zieken hoeven niet meteen loonverlies te vrezen. "Je zal daar niks van voelen als je langer dan dertig dagen ziek bent. We willen enkel het oneigenlijk gebruik aanpakken. De vakbonden zeggen echter niks over een andere beslissing die gekoppeld is aan het einde van het ziektekrediet: Mensen van wie hun ziektedagen zijn opgebruikt, worden niet langer meer gedumpt in het superlage ziektepensioen. Ze blijven twee jaar op de payroll staan, terwijl de werkgever aangepast werk moet zoeken."

Toch is deze maatregel er voor het ACV te veel aan. De politie vraagt bijvoorbeeld al langer een structurele oplossing voor het nijpende personeelstekort. "Daarnaast is de tuchtwetgeving strenger geworden en hebben nieuwe agenten minder recht op vergoedingen", zegt Joery Dehaes. "We moeten continu aanpassingen op ons statuut slikken, maar moeten wel meer werken. Het kan zo niet meer verder."

Stuntelige hervorming

De andere politievakbonden VSOA en NSPV wachten voorlopig nog af. Ook bij het ACV Brandweer en Defensie was de onvrede gisteren erg groot. "Het is een regelrechte kaakslag voor de mensen van de brandweer, de politie en van defensie die tijdens hun job enorme risico's nemen om de veiligheid van andere mensen te garanderen", zegt Ilse Heylen van ACV Brandweer. "Zij gaan waar anderen niet willen komen, met gevaar voor eigen leven. Dit is de manier waarop de regering voor erkenning zorgt. Het gaat hier niet om gewone jobs. We zijn dan ook zwaar teleurgesteld en vrezen dat dit voor velen de druppel zal zijn. Vergeet niet dat de hervorming van de brandweer zeer stuntelig verliep en dat hij niet in goede aarde is gevallen. Bij defensie ligt de verhoging van de pensioenleeftijd trouwens ook nog op de maag."

Tot stakingen zal het in die beroepscategorieën voorlopig (nog) niet komen.