Politiespeurders: "Zowat elke dag valt een dienstwagen in panne" BJORN MAECKELBERGH

19 februari 2018

05u00 0 De Krant Politievakbond VSOA wil dat binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) iets doet aan de belabberde toestand van de dienstwagens van de federale gerechtelijke politie.

Hun anonieme voertuigen zijn gemiddeld meer dan negen jaar oud en hebben 200.000 kilometer op de teller. "Met sommige auto's durven we geen ritje van 100 kilometer meer aan, uit schrik dat we er niet geraken", zegt Florent Platteeuw (VSOA), zelf speurder in Veurne. "Bijna dagelijks valt er een dienstwagen in panne." (BJM)