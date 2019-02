Politierechter veroordeelt te snel 'luipaard' 27 februari 2019

Met een familienaam als 'Luypaert' terechtstaan voor een fikse snelheidsovertreding: het ontlokte zowel de advocaat van de snelheidsduivel als de politierechter in Kortrijk een woordspeling. "Met zo'n achternaam kan je bijna niet anders dan te snel rijden", klonk het. "Was hij op jacht? Want dan is het een jachtluipaard", aldus nog de politierechter. T.L. reed op 14 juli 2018 op de E17 in Waregem 182 km/u. Het leverde hem een boete van 400 euro op. (LSI)