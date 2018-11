Politierechter Stinckens wordt voorzitter bij Comité P 15 november 2018

Politierechter Kathleen Stinckens (49) wordt voorzitter van het Comité P. Dat is het extern controleorgaan dat toezicht houdt op de werking van de politiediensten. Dat de echtgenoot van Stinckens zelf korpschef is in Aarschot vormde geen struikelblok. Tijdens de plenaire vergadering van de Kamer stemde een ruime meerderheid in haar voordeel. "Het parlement en de commissieleden waren op de hoogte van de functie van mijn man. Niemand moet zich ook zorgen maken. Als er ooit een dossier uit het korps van mijn man voor Comité P verschijnt, is het de evidentie zelve dat ik mij daarvan distantieer." Het is nog niet duidelijk wanneer Stinckens de eed aflegt. Het is een mandaat van zes jaar. Ze zal bij aanvang 13 jaar politierechter geweest zijn in Leuven. (KAR)

