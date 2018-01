Politierechter: "Ik vind u een eikel"

Beklaagde: "Ik u een arrogante zak" 00u00 0

Een 20-jarige jongeman uit Ichtegem zette gisteren de politierechtbank in Veurne op stelten. Al van bij zijn binnenkomst gedroeg Michael C. zich onmogelijk. Hij schoffeerde advocaten en vroeg luidkeels of er bier was. Tijdens de zitting dronk hij op een luide manier cola, becommentarieerde alles en maakte wilde gebaren. Een agent in burger riep hem tot de orde, waarna twee agenten extra opgetrommeld werden om C. in toom te houden. Die liet zich echter niet doen bij politierechter Geert Vandaele, waar hij vervolgd werd wegens dronken rijden zonder rijbewijs. "U bent zo opgefokt en wat u zegt en doet hoort niet. Ik vind u een eikel", sprak de rechter onomwonden. Waarop C. repliceerde: "En jullie zijn arrogante zakken. Daag!" Waarop hij verdween, met 4.800 euro boete op zak. (JHM)

HLN