Politiepersoneel stelt grote baas in gebreke voor loodverontreiniging in water van kazernes BJM

17 augustus 2019

05u00 6 De Krant Al zéker zeven mannen en vrouwen van de federale politie hebben hun grote baas, Marc De Mesmaeker, officieel in gebreke gesteld. Volgens hen liegt de politietop sinds testen uitwezen dat het drinkwater in politiekazernes in Brussel tot 13 keer meer lood bevat dan wettelijk toegelaten. "Alles is zogezegd in orde. Waarom hebben wij dan afwijkende bloedwaarden?" Eén van hen is zwanger.

Woensdag zitten de politievakbonden met de top van de federale politie aan tafel. "Eindelijk", zegt Marc Duplessis van het ACOD. Hij is lastig. Kwaad, zelfs. "Waarom moet dat zo lang duren? Het gaat hier uiteindelijk toch over de gezondheid van het personeel."

Alles draait om de resultaten van de stalen die een externe firma in juni nam van het leidingwater in drie politiekazernes in Brussel: de Witte de Haelen, Geruzet en Kwartier Kroon. De federale politie sprak zelf van "drie kleine probleempjes" - vooral bij kraantjes die eigenlijk zo goed als nooit werden gebruikt. Maar dan lekten de volledige resultaten uit. Er zat tot 13 keer meer lood in het leidingwater dan normaal. "Met dat giftige sop zetten wij al jaren koffie en vullen we onze drinkfles", klonk het verontwaardigd en bezorgd. De persdienst van de federale politie suste: "Er hangen affiches op. Van de kraan drinken is voortaan verboden." Veel meer konden ze naar eigen zeggen niet doen. De gebouwen zijn eigendom van de Regie der Gebouwen. "We hebben gevraagd de oude loden leidingen te vervangen."

Vijftien personeelsleden werden door de arbeidsgeneesheer doorverwezen voor urine- en bloedtesten. Volgens de persdienst van de federale politie was ook dat geen reden tot paniek. "Alles is oké volgens de dokters", klonk het toen. "Bizar", zegt Koen Van Parys van de politievakbond VSOA nu. "Want omdat de betrokken werknemers binnen de politie zelf geen feedback kregen over die resultaten, stapte iemand rechtstreeks naar het labo."

Amper bijstand

Op die manier verkregen uiteindelijk zeven mannen en vrouwen toegang tot hun bloedresultaten. "Hoewel de federale politie zei dat alles oké is, tonen die resultaten aan dat ze alle zeven afwijkende bloedwaarden hebben", zegt Van Parys. Het gaat vooral om lood, kobalt en creatinine - dat laatste heeft te maken met nierfunctiestoornissen en met de afbraak van gif in het lichaam. Opvallend: alle zeven mannen en vrouwen werken in blok Vijf van Kwartier Kroon. Ze hebben voornamelijk administratieve functies op beleidsniveau bij de scheepvaartpolitie. Volgens de vakbond kregen - en krijgen - de werknemers amper bijstand op het werk. "De arbeidsgeneesheer viseerde vooral diegene die de resultaten ging oppikken in het labo. Dat was blijkbaar belangrijker dan de werknemers te helpen", zegt Van Parys.

Omdat die zeven werknemers allemaal op dezelfde plaats werken, besliste de vakbond om op eigen kosten nieuwe stalen te nemen. Stijn Pauwels van het VSOA: "Het was ons bij de testen van de federale politie opgevallen dat er onder andere geen waterstaal genomen was van de kraan die tot voor kort jarenlang was aangesloten op de drinkwaterfontein voor het personeel op het gelijkvloers van blok Vijf." Dus contacteerde de vakbond een extern labo. "Ze legden ons uit hoe we die stalen precies moesten nemen", zegt Pauwels. Uiteindelijk namen ze zeven stalen. "Toen we ze inleverden, vroegen ze of het allemaal ging om stalen leidingwater of dat we in eentje ervan hadden geplast. Zegt dat genoeg over de kleur?"

Het resultaat was ook niet echt geruststellend. In het kraantje dat aangesloten zat op de waterfontein voor het personeel zat 210 microgram lood per liter water. De wettelijke norm is 10. "Da's 21 keer meer dan toegelaten", benadrukt Pauwels.

Bloedarmoede

Volgens specialisten is lood giftig en gevaarlijk. Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) verduidelijkte bij het uitlekken van de eerste resultaten al dat het probleem vooral in langere blootstelling zit: "Je krijgt dan bloedarmoede, het is toxisch voor de nieren en het zenuwstelsel en het skelet gaat brozer worden."

Marc Duplessis van het ACOD pleit nu voor een grondiger onderzoek van ongerust politiepersoneel. "Ik heb me geïnformeerd bij binnen- en buitenlandse professoren. Als mensen langdurig worden blootgesteld aan giftige metalen is er daarvan zelden iets terug te vinden in bloed of urine. Volgens specialisten moeten die mensen eerst een chelator innemen - dat is een product dat de zware metalen in het lichaam samenbrengt. Eén tot twee uur later kan de toxiciteit dan gemeten worden in de urine. Dat is overigens helemaal onschadelijk."

Duplessis adviseerde de federale politie dit te laten toepassen bij het ongeruste personeel. "Maar de top vindt het niet nodig me te antwoorden. Eigenlijk zeggen ze: foert met de gezondheid van het personeel."

Advocaat Dimitri Dedecker - aangesteld door het VSOA - stelde op vraag van zeven bezorgde politiepersoneelsleden hun grote baas, commissaris-generaal Marc De Mesmaeker, in gebreke. Dit gebeurde op 15 juli. "De federale politie gaat heel erg amateuristisch om met deze problematiek. Die mensen zijn bezorgd, hoe kan het ook anders? Eén van de betrokkenen is zes maanden zwanger (zie kader, red.). Via die ingebrekestelling eisen ze nu volledige transparantie: wat is er aan de hand? Hoe erg is het? Wat gaat de politie daaraan doen?" Volgens de advocaat kreeg hij de belofte dat de politie hem tegen uiterlijk 9 augustus zou antwoorden. "We zijn alweer een week verder en ik wacht nog altijd", zegt Dedecker. "Als er geen transparantie komt, dienen we een strafklacht in. Dan zal het arbeidsauditoraat de situatie op de werkvloer wél moeten onderzoeken."

Volle aandacht

De federale politie bevestigt de ingebrekestelling. "Het drinkwater en het welzijn van het personeel hebben onze volle aandacht. We begrijpen uiteraard de ongerustheid van de betrokken collega's", zegt woordvoerder Sarah Frederickx. Het overleg dat woensdag gepland staat met de vakbonden moet "de communicatie en de maatregelen in alle transparantie opvolgen, toelichten en verder evalueren".