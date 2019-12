Exclusief voor abonnees Politiemoto's staan onbeveiligd buiten, want poort raakt niet hersteld 31 december 2019

00u00 0

Zo'n tien motoren van de federale wegpolitie staan in Brussel noodgedwongen buiten op de parking. De garagepoort van post Reyers is al acht maanden kapot. De herstelling zou 4.500 euro kosten, maar dat bleek niet te lukken. "Omdat de administratieve mallemolen bij de Regie der Gebouwen maar blijft duren", klinkt het bij een bron. "En intussen is niet enkel de poort, maar zowat de hele garage versleten." Eerst mocht de politie de motoren in een garage van Defensie stallen. "Maar toen volgde een factuur van 23.000 euro voor de huur." De motoren werden meteen weggehaald en staan opnieuw buiten, zonder camera- of andere bewaking. Bij de federale politie klinkt het "dat er verschillende maatregelen worden onderzocht om het op te lossen". (CMG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis