Politiemensen gefilmd en bedreigd na dood Adil

De vier politiemensen die betrokken waren bij de achtervolging van de 19-jarige Adil C. in Anderlecht worden bedreigd. Nadat de tiener zich te pletter reed op een anoniem voertuig van de politie zou een onbekende de agenten op de plaats van het ongeval hebben gefilmd. Het gaat zowel om de agenten die de achtervolging startten als de twee uit het anoniem voertuig. Die beelden zouden via sociale media verspreid zijn, samen met een oproep tot wraak. Eén van die agenten woont in Aalst en krijgt politiebescherming, bevestigt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "Dit gaat heel ver", zegt hij. D'Haese noemt de gemeenschap van relschoppers een tikkende tijdbom. "Ik vind het een gemiste kans dat die kerels - vaak tussen de 16 en 18 jaar - na de rellen niet direct een minnelijke schikking of GAS-boete kregen. Daar past enkel een lik-op-stukbeleid. Het is foutief gedrag. Punt. In de politiek zijn eindelijk mensen nodig die niet altijd gaan zoeken in het syndroom van de ongelukkige jeugd. Want dat is een dolk in de rug van de politie die haar werk doet, ook in coronatijden." (BJM)

