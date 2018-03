Politiemannen ontslagen na racistisch filmpje met Afrikaanse vrouw 22 maart 2018

Twee Antwerpse agenten zijn ontslagen omdat ze een vrouw uit Burkina Faso belachelijk hadden gemaakt in een gsm-filmpje. De vrouw had een inlichting gevraagd. Terwijl de ene agent haar te woord stond, filmde de andere met zijn gsm vanuit de combi. Het gesprek nam een racistische wending toen de agent vroeg naar de afkomst van de vrouw. "Burkina Faso? Dat is daar een hele grote dierentuin, zeker?" , waarop de agenten in lachen uitbarstten. Het filmpje dook een jaar geleden op tijdens het onderzoek naar afpersingspraktijken door agenten. Burgemeester De Wever (N-VA) ontsloeg de agenten wegens racisme. Ook in beroep is het ontslag nu uitgesproken. (PLA)