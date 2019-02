Politieman vordert 1.275 euro voor kapotgebeten tattoo 27 februari 2019

00u00 0

Een politieman uit Oostende vordert 1.275 euro van een voormalig psychiatrisch patiënt die zijn tattoo bij een interventie letterlijk heeft kapotgebeten. Op 11 oktober 2017 moesten twee agenten naar het psychiatrisch centrum in het AZ Damiaan om S.B. naar de isolatiecel te brengen. De man verzette zich hevig en beet één van de agenten in de bovenarm. "Net op de plaats waar zijn tatoeage stond", sprak zijn advocaat. "De beet was zo diep dat er een litteken ontstond en de tattoo volledig vervormde. Hij heeft die intussen grondig moeten laten bijwerken, want ze trok op niks meer. Bovendien leefde hij 6 maanden in angst omdat hij vreesde dat hij een ziekte had opgelopen. Daarom vragen wij 1.275 euro." S.B. riskeert 1 jaar cel en is bereid om alles te betalen. "Eerlijk gezegd herinner ik me niks meer van de feiten, maar ik weet ook wel dat die tattoo niet stukgebeten werd door een hond", gaf hij toe. (JHM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN