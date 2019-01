Politieman veroordeeld voor 3 brandstichtingen 11 januari 2019

00u00 0

Een politieman van de zone Brussel-Zuid is veroordeeld tot twee jaar effectief voor drie brandstichtingen, verzekeringsfraude en valsheid in geschrifte. L.L. (36) heeft altijd ontkend dat hij iets te maken had met de vele brandjes die Vlezenbeek (Sint-Pieters-Woluwe) en omgeving teisterden in 2016. Het parket legde hem zelfs zes brandstichtingen ten laste, gaande van z'n eigen wagen over een doos met papiersnippers tot een parasol van een café waar hij 'toevallig' net iets aan het drinken was. "Bij drie van deze feiten was hij als eerste ter plaatse, maar wezen verder geen elementen in zijn richting. Daar blijft dus twijfel over die in zijn voordeel moet spelen", aldus de rechter. Waarom L.L. brand stichtte, blijft onduidelijk. Volgens experts is hij geen pyromaan. Zijn eigen wagen zette hij volgens het parket in lichterlaaie om de verzekering op te lichten. (WHW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN