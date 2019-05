Exclusief voor abonnees Politieman schopt en slaat geboeide arrestant 22 mei 2019

Een politieman van de zone Brussel-West die een arrestant mishandeld zou hebben, is door de korpschef op non-actief gezet. Het incident werd maandagavond gefilmd door een buurtbewoner. Op de beelden is te zien hoe een agent een man op de grond geduwd heeft in Sint-Jans-Molenbeek en helm overmeestert. Andere agenten komen aangereden in een terreinwagen. De agent die achter het stuur zat, stapt uit en trapt de overmeesterde man twee keer tegen het hoofd. Hoewel de eerste politieman meteen "stop!" roept, dient de tweede agent de man nog twee vuistslagen toe - ook op het hoofd.

