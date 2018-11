Politieke partijen willen minder volk in parlement, maar lieten hervorming zélf liggen 26 november 2018

00u00 0

Het debat over de uittredingsvergoedingen doet ook de discussie over het aantal mandaten heropflakkeren. Quasi alle Vlaamse partijen willen het aantal parlementsleden verminderen. Zowel de Kamer, het Vlaams en het Brussels Parlement kan het met een derde minder volksvertegenwoordigers stellen. Dat is de algemene consensus bij vijf van de zes Vlaamse partijen. Enkel CD&V is niet voor het idee gewonnen. "De parlementen verkleinen is gevaarlijk voor de kleinere partijen", klinkt het.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over politiek

Binnenlandse Zaken