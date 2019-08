Exclusief voor abonnees Politiekantoor Kopenhagen doelwit van bommenlegger 12 augustus 2019

In de Deense hoofdstad Kopenhagen is zaterdagnacht een bom ontploft aan het politiekantoor in het district Nørrebro. Het gebouw raakte beschadigd, maar gewonden vielen er niet. De politie verspreidde zaterdag camerabeelden van een verdachte die even voor de explosie een plastic zak bij het commissariaat had gelegd. Er wordt voorlopig niet aan een terreurdaad gedacht, maar eerder aan criminele bendes die zich willen laten gelden. Vorige dinsdag ontplofte ook al in Nørrebro een bom aan een gebouw van de Deense belastingdienst. Woensdagavond was er dan weer een ontploffing voor het stadhuis van de Zweedse stad Landskrona, op een uur rijden van Kopenhagen. (CMG)