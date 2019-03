Politiek? Stemrecht op 16 jaar? Weinig interesse 22 maart 2019

Laat u niet misleiden door de klimaatspijbelaars. Slechts 1 op de 3 jongeren in Vlaanderen heeft een mening over politieke thema's en bijna de helft van de 14- tot 25-jarigen in Vlaanderen is gewoon niet geïnteresseerd in politiek, zo geven ze zelf aan. Alarmerend? "Zeker niet", legt onderzoeker Bram Spruyt (VUB) uit. "Dat cijfer blijft al jaren vrij stabiel en ook het verschil met volwassenen is eerder beperkt. We zien ook dat politieke interesse een spurtje neemt met de leeftijd: 16-jarigen zijn al meer geïnteresseerd dan 14-jarigen. Je politieke interesse volgt eigenlijk de grote stappen van je leven: ze vergroot naarmate jongeren voor het eerst gaan stemmen, gaan werken of een huis kopen. Dan word je met de gevolgen van een politieke beslissing geconfronteerd." Dat er elke donderdag jongeren betogen voor het klimaat, is trouwens niet in tegenspraak met de studie. "We weten dat het meestal gaat om leerlingen uit het aso. Ook in ons onderzoek blijken net zij de groep die het meest interesse heeft in politiek." Pleidooien om hen al vanaf 16 jaar te laten stemmen, vallen bij de meeste jongeren op een koude steen.

