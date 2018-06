Politiek en sector reageren verdeeld 14 juni 2018

00u00 0

De reacties op het plan van minister De Croo om de telecommarkt open te breken, zijn verdeeld. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) wil er zeker van zijn dat een vierde mobiele operator in het belang is van de consument. Want volgens Agoria, dat de providers vertegenwoordigt, zal het plan-De Croo leiden tot een vermindering van de kwaliteit van de dienstverlening. N-VA-parlementslid Peter Dedecker noemt de intentie van De Croo nobel. "Maar we moeten wachten of een operator écht interesse heeft." Volgens telecomwaakhond BIPT is dat alleszins het geval. Test-Aankoop noemt het een belangrijke eerste stap, want de consument betaalt voor bellen, sms'en en surfen nog steeds veel meer in België dan in de buurlanden. (IVDE)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN