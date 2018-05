Politiek directeur naar verkiezingen, stoelendans bij sp.a 29 mei 2018

Jan Cornillie vertrekt als politiek directeur bij sp.a. Hij gaat deelnemen aan de verkiezingen in 2019. Cornillie woont in de Brusselse gemeente Vorst en kan daardoor aan alle verkiezingen deelnemen: Kamer en Vlaams, Brussels en Europees Parlement. Oud-journalist Gorik Van Holen, nu campagnedirecteur, neemt de functie van Cornillie erbij. Inti Ghysels wordt coördinator van de studiedienst, maar blijft de fiscale dossiers opvolgen. Cornillie zelf vervangt Thierry Vanderkindere als fractiesecretaris in het Vlaams Parlement. Die gaat met pensioen. Cornillie heeft veel ervaring achter de schermen, als kabinetschef bij Johan Vande Lanotte en Kathleen Van Brempt, maar moet nog timmeren aan zijn bekendheid.

