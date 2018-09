Politiehond valt jogger aan 03 september 2018

In het Antwerpse Putte is een 32-jarige jogger aangevallen door een politiehond. Ruben Vanderborght uit Keerbergen liep een tiental bijtwonden op, onder meer in het aangezicht. "Zaterdagavond zag ik tijdens het lopen twee personen op het hek van een buurtbewoner kloppen. Inbrekers, dacht ik. Ik wilde me uit de voeten maken, maar kwam oog in oog te staan met die herdershond." Uiteindelijk snelde een buurman te hulp, die het dier kon vastbinden met een koord. De 'inbrekers' bleken buren te zijn die de eigenares van de ontsnapte hond, een agente, wilden verwittigen. De politiezone Mechelen-Willebroek onderzoekt het incident. (AVH)

