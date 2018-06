Politiehond komt om bij speuractie 12 juni 2018

In het Antwerpse Schilde is afgelopen weekend een politiehond omgekomen bij een speuractie. Tijdens een BOB-controle nam een automobilist de benen en vluchtte een bosrijk gebied in. Toen een speurhond werd opgeroepen om de voortvluchtige te zoeken, verloor de politie echter het contact met de tienjarige Duitse herder. Enkele uren later werd het dier wat verderop dood teruggevonden. Er volgt nog een autopsie, maar op het eerste gezicht lijkt kwaad opzet uitgesloten. De lokale politie Voorkempen postte het nieuws gisteren op sociale media. Binnen enkele uren hadden al honderden mensen hun steun betuigd. De voortvluchtige chauffeur kon uiteindelijk worden gevat. (KDC)