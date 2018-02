Politiehelikopter achtervolgt drie kwajongens 15 februari 2018

Drie minderjarige jongens hebben gisteravond de schrik van hun leven beleefd in Oostakker, bij Gent. Rond vijf uur hadden ze het raam van een leegstaande woning ingegooid en waren ze op de vlucht geslagen. Voor ze het wisten, werden ze gezocht door een heuse politiemacht, inclusief helikopter, die een tijdboven het dorpscentrum cirkelde. Dat is ongebruikelijk voor dergelijke kleine criminaliteit. "Maar de helikopter was toevallig in de buurt en operationeel", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. "Door informatie-uitwisseling tussen de heli en de agenten, konden we de drie snel vatten." (OSG)