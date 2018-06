Politiehater bedreigt agenten met vork en mes 19 juni 2018

In het West-Vlaamse Houthulst is de politie tussenbeide moeten komen voor een man die amok zat te maken in zijn auto. Buren hadden de politie verwittigd. De man had zich opgesloten in zijn auto, maar stapte uit toen de agenten aankwamen. Hij bedreigde hen met een vork en een mes, maar de agenten konden het bestek afpakken. In zijn wagen werden ook een vuurwapen en 10 patronen gevonden. Gisteren kwam de zaak voor de correctionele rechtbank van Veurne. De dolleman riskeert tien maanden cel en 1.600 euro boete. Na de zomer wordt de zaak verdergezet. (JHM)