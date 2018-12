Politiecombi vernield na botsing 10 december 2018

00u00 0

Bij een botsing is zaterdagavond een combi van politiezone Westkust betrokken geraakt. Het ongeval gebeurde om 18.30 uur in de Veurnestraat in De Panne. De politieagenten waren op weg naar een interventie en reden prioritair. Een automobilist, die uit de Decoussemaekerstraat kwam, merkte dat niet op en verleende geen voorrang, wat hij sowieso had moeten doen. Er volgde een botsing tussen de politiecombi en de Toyota Starlet. Er vielen geen gewonden, maar beide wagens zijn na het ongeval allicht rijp voor de schroothoop. Zoals de wet voorschrijft, waren het de collega's van een andere politiezone (Polder) die de vaststellingen van het verkeersongeval kwamen doen. Er was behoorlijk wat verkeershinder na de klap. De brandweer moest het wegdek nog komen opruimen en pas rond 20 uur was de weg terug vrij. (JHM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN