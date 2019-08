Exclusief voor abonnees Politiebaas in gebreke gesteld voor drinkwater vol lood 17 augustus 2019

Marc De Mesmaeker, de topman van de federale politie, is door zeker zeven van z'n eigen personeelsleden in gebreke gesteld in het dossier van het vervuilde drinkwater. Dat bevestigt Dimitri Dedecker, advocaat van de agenten. Eerder wezen tests uit dat het kraantjeswater in drie Brusselse kazernes tot 13 keer meer lood bevatte dan de Europese norm. "Volgens de federale politie is alles oké, maar zeven mensen - die allemaal op dezelfde afdeling werken - hebben wel afwijkende bloedresultaten", aldus Dedecker. Daarop liet politievakbond op eigen kosten bijkomende waterstalen nemen, deze keer ook van de leiding waarop tot voor kort de drinkwaterfontein voor het personeel aangesloten was. Er bleek zelfs 21 keer zoveel lood in te zitten als toegelaten. (BJM)

